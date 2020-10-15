У адвоката Бабарико и Колесниковой захотели отобрать лицензию

В Белоруссии захотели отобрать лицензию у Александра Пыльченко — адвоката бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико и начальницы его штаба, члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом 15 октября сообщает Tut.by.

Лишить его лицензии рекомендовала квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции. Окончательное решение будет принято 16 октября на коллегии в министерстве. «Завтра будет коллегия, в постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность», — пояснил Пыльченко.

Претензии к адвокату появились после его комментария журналистам о полномочиях генпрокурора.

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