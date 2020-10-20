Лукашенко заявил о неготовности «загрузить» женщину Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов «загрузить» женщину обязанностями главы государства при действующей Конституции. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты — прим. «Ленты.ру») так представили. Потому что я вас очень уважаю», — сказал Лукашенко.

Он назвал себя «женским президентом». Лукашенко пояснил, что представительницы противоположного пола всегда его поддерживали. «Порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики», — подчеркнул президент.

Лукашенко уже заявлял о том, что женщина, по его мнению, не может возглавить Белоруссию. Он объяснял это тем, что общество не готово к женщине-президенту, а «Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская же набрала 10 процентов. Результаты выборов привели к началу массовых протестов, которые продолжаются до сих пор.