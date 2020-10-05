Недовольные белорусские бабушки вышли протестовать

Белорусские пенсионерки вышли протестовать в центре Минска с требованием прекратить насилие и отпустить задержанных на митингах. Видеозапись опубликовал портал TUT.by в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено длинное шествие, состоящее преимущественно из пожилых женщин. Недовольные пенсионерки кричат лозунг «Бабушки против насилия!» и слово «Уходи», которым обычно белорусские протестующие призывают действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. В митинге принимают участие также пожилые мужчины, но их насчитываются единицы.

TUT.by сообщает, что основной целью акции было привлечь внимание к продолжающемуся насилию со стороны белорусских силовиков. Женщины требовали отдать под суд главу МДВ страны Юрия Караева и «освободить своих внуков». Кроме того, попадались и лозунги на тему результатов выборов президента, например, «Я пенсионерка, наблюдатель на выборах, свидетель фальсификаций».

Протесты в Белоруссии продолжаются почти 2 месяца после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более 80 процентов голосов. Как писала «Лента.ру», белорусы массово сообщают о фальсификациях результатов. Европейские государства уже объявили о намерении организовать международное расследование допущенных нарушений. Власти настаивают, что голосование прошло по закону.

Кроме того, протестующие недовольны жестокими разгонами первых митингов, во время которых людей избивали по несколько силовиков сразу, над задержанными издевались в отделениях полиции и подвергали пыткам в изоляторах временного содержания. Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы этих событий, ОМОН применял силу даже к женщинам и подросткам, а сотрудники изоляторов нанесли людям тяжелые увечья. Лукашенко заявлял, что силовики действовали корректно, а жертв пыток назвал «пьяными и обкуренными урками», которые сами напали на тюремщиков.