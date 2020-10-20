Лукашенко заявил о «прозревших» минчанах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «прозревших» в отношении протестующих минчанах. Видеозапись с его совещания опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

«Минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти. Они увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной», — сказал он. Лукашенко рассказал, что жители Минска жалуются на то, что из-за протестных акций не могут «ни уснуть, ни детей на улицу вечером отпустить».

Также он объяснил, почему остается у власти, несмотря на требования протестующих. Белорусский лидер заявил, что делает это ради своих сторонников, которым может грозить опасность со стороны оппозиции. «Вы что думаете, они нас или вас пожалеют? Да порвут на куски», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.