Тихановская пообещала силовикам отказ от люстрации в обмен на лояльность народу

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала сотрудникам силовых структур освободить их в будущем от люстрации при условии, что они до 25 октября перейдут на сторону народа. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Политик назвала это народным ультиматумом и призвала «не выполнять преступные приказы». Тихановская пообещала, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления», и «поголовной люстрации не будет».

По словам Тихановской, в будущем Белоруссии также будет нужна система силовых ведомств, и предложила их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также «сделать публичное обращение с поддержкой своего народа».

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.