Следственный комитет Белоруссии заявил о вымогательстве денег для «бастующих»

Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что есть факты вымогательства у бизнесменов денег для «бастующих», сообщает «Интерфакс — Запад».

В августе директору одной из турфирм Минска пришло СМС от неизвестных «с требованием перечислить деньги "политзаключенным и бастующим" под угрозой применения насилия в отношении него и его близких родственников"», утверждают в СК.

Получив сообщение во второй раз, предприниматель обратился в милицию. Возбуждено дело по статье «Вымогательство».

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«В настоящий момент сотрудниками милиции устанавливается личность отправителей сообщений. По имеющейся у следствия информации по аналогичным фактам проводятся проверки и в других регионах страны», — заключили в СК.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.