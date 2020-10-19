Названо число задержанных на протестных акциях в Белоруссии

МВД Белоруссии назвало число задержанных в ходе протестных акций в воскресенье, 18 октября. Информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой.

По данным МВД, в стране прошли 16 протестных акций общей численностью восемь тысяч человек. «Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников)», — утверждает Чемоданова.

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В Минске протестующие блокировали дорожное движение и «оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции». «В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек», — заявила пресс-секретарь.

Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 280 граждан, из них в Минске — 215, в места содержания задержанных водворены 237 человек.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.