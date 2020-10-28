Генпрокуратура Белоруссии заявила о радикализации протеста

Генпрокуратура Белоруссии наблюдает тенденции, говорящие о радикализации протеста в стране. Об этом заявил замначальника управления ведомства по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун в эфире телеканала «Беларусь 1». Его цитирует портал TUT.by.

«Действия участников протестных движений все чаще связаны с насилием против правоохранителей», — заявил он. Кроме того, Генпрокуратура отметила рост количества уголовных дел против протестующих, связанных с организацией массовых беспорядков. На данный момент в ведомстве открыто 500 таких производств, подавляющее большинство из них связано с митингами в Минске.

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Однако следователи до сих пор не открыли ни одного производства по заявлениям граждан о насилии со стороны сотрудников силовых структур. Сербун объясняет это тем, что в ходе проверки таких обращений устанавливается правомерность действий не только силовиков, но и самих заявителей, кроме того, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

Накануне, 27 октября, Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернулась террористическая война по отдельным направлениям. Речь идет о выявленных сотрудниками КГБ фактах экстремизма со стороны протестующих.

Соответствующие заявления связаны с новым всплеском протестной активности, последовавшим 26 октября после истечения срока ультиматума одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской. Она потребовала от Лукашенко отставки, освобождения заключенных и прекращения насилия силовиков и пригрозила всеобщей забастовкой в противном случае. Власти проигнорировали заявление. Стало известно, что Лукашенко лично дал приказ жестко разогнать с применением резиновых пуль и светошумовых гранат традиционный общий митинг недовольных в воскресенье, 25 октября.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти три месяца. Требования протестующих не меняются, одно из ключевых — привлечение к ответственности сотрудников силовых структур, издевавшихся над митингующими. Власти отказываются признать факты пыток задержанных и заключенных. Лукашенко настаивает, что ОМОН действовал в рамках закона, а все сообщения о полученных увечьях — фейки.