Белоруссия поблагодарила Россию за помощь в гибридной войне

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после неудачной попытки цветной революции Запад начал против страны гибридную войну. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власть в стране пытались сменить «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств». Однако, заметил Хренин, они не смогли этого сделать из-за слаженных действий правоохранительных органов и белорусского народа.

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Он также поблагодарил руководство России за позицию по отношению к политическому кризису и помощь, оказанную Белоруссии в «непростое время».

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны ведется террористическая война. В качестве примера он привел умышленные замыкания рельс на железных дорогах.

26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки после истечения срока ультиматума, который она выдвинула президенту Лукашенко. В Минске начались акции протеста, на которые силовики ответили жесткими задержаниями.