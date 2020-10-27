Белоруссия поблагодарила Россию за помощь в гибридной войне

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после неудачной попытки цветной революции Запад начал против страны гибридную войну. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, власть в стране пытались сменить «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств». Однако, заметил Хренин, они не смогли этого сделать из-за слаженных действий правоохранительных органов и белорусского народа.
Он также поблагодарил руководство России за позицию по отношению к политическому кризису и помощь, оказанную Белоруссии в «непростое время».
27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны ведется террористическая война. В качестве примера он привел умышленные замыкания рельс на железных дорогах.
26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки после истечения срока ультиматума, который она выдвинула президенту Лукашенко. В Минске начались акции протеста, на которые силовики ответили жесткими задержаниями.