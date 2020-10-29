МВД Белоруссии заявило о праве силовиков врываться в квартиры

Глава министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Юрий Караев, комментируя случай жесткого задержания протестующих 25 октября, заявил, что силовики имеют право заходить в квартиры граждан в поиске нарушителей закона. Об этом сообщает Tut.by.

«Я хочу напомнить, во-первых, по закону "Об органах внутренних дел" сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление», — сказал глава МВД Белоруссии.

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Он добавил, что силовикам неизвестно, укрываются ли протестующие в квартирах своих сторонников или просто врываются к добропорядочным гражданам.

Караев также отметил, что среди протестующих 25 октября многие были пьяны и «заряжены на драку», забрасывали камнями РОВД и милицейские машины. По его словам, силовики задержали в квартире тех, кто бросал камни, и они теперь дают показания.

Ранее портал Tut.by опубликовал на своем YouTube-канале видео того, как силовики врываются в квартиру, чтобы задержать протестующих, которые укрылись там после разгона массовой акции. Силовики угрожали присутствующим, а те, в свою очередь, просили не трогать их. На видео слышны крики и удары.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил протестующих во взломе чужого жилья. По его словам, милиции пришлось «вытаскивать» людей из квартир.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».