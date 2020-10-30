Начальником милиции Минска стал Гриб

Новым начальником Главное управление Министерство внутренних дел Белоруссии (ГУВД) по городу Минску стал Михаил Гриб. Об этом пишет БЕЛТА.

По информации агентства, президент Белоруссии Александр Лукашенко представил коллективу МВД также назначенного накануне министра Ивана Кубракова.

«Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависят и стабильность, и благополучие наших людей», — сказал Лукашенко перед собравшимися.

Должность главы ГУВД Минска стала вакантной после того, как Лукашенко 29 октября уволил министра внутренних Юрия Караева и назначил на его место Кубракова, возглавлявшего до этого столичную милицию.

Михаил Гриб родился в 1980 году в Минске, окончил Академию МВД, а также Академию управления при президенте Белоруссии. Занимал различные должности в структуре МВД республики. Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.