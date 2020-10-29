Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Кто занял его место, пока не сообщается.

При этом Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области.

Ранее Караев сделал ряд громких заявлений, вызвавших резонанс в обществе. В частности, комментируя случай жесткого задержания протестующих 25 октября, он оправдал силовиков, врывавшихся в квартиры граждан в поиске нарушителей закона. Кроме того, Караев назвал протестующих «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром». При этом министр подчеркнул, что его подчиненные — «в основном спокойные и толерантные люди», которые всегда серьезно готовятся к массовым протестам.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».