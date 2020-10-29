Стало известно имя нового главы МВД Белоруссии

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии возглавил 45-летний генерал-майор Иван Кубраков. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого он занимал пост начальника минской милиции. Кубраков окончил Академию МВД Белоруссии, службу в органах внутренних дел начал в 1995 году, пройдя путь от участкового до главы столичного ГУВД.

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В одном из октябрьских эфиров телеканала ОНТ он заявил, что минская милиция никогда не предаст страну. «На сегодняшний день сотрудники внутренних дел сплотились как никогда», — рассказал Кубраков.

Ранее 29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста министра внутренних дел, назначив его своим помощником в Гродненской области. Накануне Караев сделал ряд громких заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, комментируя случай жесткого задержания протестующих 25 октября, Караев оправдал силовиков, врывавшихся в квартиры граждан в поиске нарушителей закона.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».