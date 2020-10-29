Лукашенко пообещал погибнуть за Белоруссию в случае агрессии НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране угрожает НАТО, и в первую очередь Польша. Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Им, полякам, нужна вся Белоруссия. Вы знаете, даже если НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал он, отметив, что в особой опасности находятся западные области страны.

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Лукашенко добавил, что во время телефонного разговора предупредил государственного секретаря США Майка Помпео о возможном ответе на вероятную агрессию со стороны Польши или Литвы, но тот заверил, что подобной угрозы не существует.

«У нас с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать», — раскрыл Лукашенко подробности разговоров с Помпео.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В частности, он обвинил польскую сторону в финансировании бастующих на белорусских государственных предприятиях. Лукашенко неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения НАТО. По его мнению, Польша, Литва и Украина, являются основными организаторами протестов в стране, которые продолжаются третий месяц.