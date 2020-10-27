Политтехнолога Собчак выпустили из Белоруссии после звонка госсекретаря США

Политтехнолога Виталия Шклярова, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в 2018 году, выпустили из Белоруссии после телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщил РБК адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Политтехнолог уже покинул территорию республики и уехал в США. При этом, по словам адвоката, следствие еще не закончено. «Мы написали ходатайство, в котором просили разрешить ему выезд из Республики Беларусь, это ходатайство было удовлетворено, и он выехал», — заявил Гашинский.

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По его словам, Шкляров уехал, чтобы навестить жену и сына, а также поправить здоровье. В США он пройдет полное медицинское обследование, а затем вернется в Минск.

По словам Гашинского, политтехнолог смог покинуть страну благодаря звонку Помпео Лукашенко.

Телефонный разговор Помпео и Лукашенко состоялся 24 октября. Госсекретарь призвал разрешить Шклярову покинуть Белоруссию. Помпео также подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений белорусского народа.

Виталий Шкляров был задержан в июле 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвинуть кандидатуру на президентских выборах и никогда не работал на него. В октябре Шкляров был освобожден из СИЗО после встречи с Лукашенко 10 октября. Ему изменили меру пресечения. Шклярова отпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.