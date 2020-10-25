Госсекретарь США попросил Лукашенко отпустить политтехнолога Собчак

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал освободить руководителя избирательной кампании Ксении Собчак в 2018 году, гражданина США Виталия Шклярова. Об этом сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

По словам собеседника агентства, госсекретарь призвал разрешить Шклярову покинуть Белоруссию. Помпео также подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений белорусского народа.

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Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Белоруссии, и в США. Белорусский лидер также пожелал успехов в проведении политической кампании в США и лично американскому президенту Дональду Трампу.

Виталий Шкляров был задержан в июле 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвинуть кандидатуру на президентских выборах и никогда не работал на него. В октябре Шкляров был освобожден из СИЗО после встречи с Лукашенко 10 октября. Ему изменили меру пресечения. Шклярова отпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов против 10 процентов у Светланы Тихановской. Со дня объявления результатов в Белоруссии не прекращаются протесты.