Раскрыты подробности разговора Лукашенко и госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости Минска и развитию сотрудничества с республикой. Такие подробности диалога сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Стороны отметили, что после февральского визита Помпео в Минск обстановка в стране изменилась, и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Белоруссии, и в США.

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Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником Белоруссии, отметив, что Москва не вмешивается в дела Минска. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, заявил глава государства.

Белорусский лидер пожелал успехов в проведении политической кампании в США и лично американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что общение Помпео и Лукашенко состоялось по инициативе американской стороны.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике состоялись президентские выборы. ЦИК республики объявил победителем Лукашенко с результатом более 80 процентов. Оппозиция уверена, что цифры не имеют ничего общего с действительностью, а большинство голосов получила Тихановская.