Госсекретарь США поговорил с Лукашенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», который близок пресс-службе Лукашенко. Подробности разговора пообещали представить позднее.

Отмечается, что общение состоялось по инициативе американской стороны. Ранее Посольство США в Белоруссии посоветовало своим гражданам, находящимся в республике, запастись едой.

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Предупреждение появилось за сутки до истечения народного ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская предъявила Лукашенко. Она требует добровольного ухода Лукашенко с поста президента, окончания насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных.

В случае невыполнения этих требований до 25 октября оппозиция обещает усиление протестов, блокировку дорог, забастовки на большинстве предприятий страны и другие действия.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике состоялись президентские выборы. ЦИК республики объявил победителем Лукашенко с результатом более 80 процентов. Оппозиция уверена, что цифры не имеют ничего общего с действительностью, а большинство голосов получила Тихановская.

В пятницу, 23 октября, Тихановская в ходе встречи с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании заявила, что перевыборы должны состояться до 2021 года.