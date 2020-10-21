Белорусская оппозиция раскрыла план действий при отказе Лукашенко покинуть пост

Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока «народного ультматума» к властям республики 26 октября. Об этом сообщил член президиума Координационного совета Павел Латушко, передает РИА Новости.

По его словам, у оппозиции есть «отработанный план действий» на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября. При этом раскрывать детали политик отказался.

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Член президиума Координационного совета добавил, что соответствующая программа действий была отработана еще на прошлой неделе. Он пояснил, что ее одобрили все лидеры инициатив, структур, «которые представляют гражданское общество в Белоруссии».

Латушко отметил, что отныне каждый день от оппозиции «будут поступать четкие сигналы». «Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать», — указал представитель оппозиции.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующим белорусским властям «ультиматум», указав, что в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований, в частности, — отставка Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.