Американцам в Белоруссии посоветовали запастись едой

Посольство США в Белоруссии посоветовало находящимся в республике американцам запастись едой перед началом ультиматума оппозиции. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

В посольстве напомнили, что на прошлой неделе был объявлен так называемый народный ультиматум с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября. Также лидеры оппозиции рассказали о последствиях невыполнения этих требований: протесты, забастовки, блокировка мобильной связи и другое. «Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых собраний», — указывается в заявлении дипломатов.

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В связи с этим граждан США, находящихся в Белоруссии, призвали избегать массовых собраний, всегда носить с собой паспорт, а также обеспечить себя трехдневным запасом еды, воды, лекарств и денег.

13 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Среди требований, которые власти должны выполнить к 25 октября, — уход Лукашенко с поста президента, окончание насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.

Позже член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, что по мере истечения срока народного ультиматума белорусская оппозиция будет наращивать активность. При этом раскрывать детали политик отказался.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.