Лукашенко предупредил оппозицию о жесткой реакции силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций оппозиции об ужесточении реакции силовиков на их действия. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам главы государства, жесткая реакция силовых структур будет обусловлена тем, что «отступать им некуда».

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — сказал Лукашенко.