Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина и поинтересовался, как складывается ситуация в Вооруженных силах. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Лукашенко заявил о необходимости противодействовать деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и заняться патриотическим воспитанием молодежи.

«Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», — призвал президент.

5 ноября Лукашенко рассказал о настоящем патриотизме работникам правоохранительных органов. «Это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство», — заявил он, вручая награды работникам государственных предприятий и руководителям силовых ведомств.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.