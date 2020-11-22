Белорусские правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных протестующих

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил на своем сайте о более чем 300 задержанных участников акций протеста в воскресенье, 22 ноября.

Всего, по данным центра, по состоянию на 22.20 по московскому времени число задержанных по всей стране составило 323. Большая часть из них — в Минске, единичные задержания проводились в Боровлянах, Могилеве, Гродно, Новополоцке, Бресте.

Ранее в полиции Минска сообщили, что число задержанных на акциях протеста в белорусской столице превысило 200 человек. В отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства. В полиции уточнили, что протестующих неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий.

Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.