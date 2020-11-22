Число задержанных на протестах в Минске превысило 200 человек

Число задержанных на акциях протеста в Минске превысило 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минскую полицию.

По данным правоохранителей, в отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства. В полиции уточнили, что протестующих неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов в Минске применяли спецсредства в отношении граждан, «которые нарушали общественный порядок» и оказывали сопротивление милиции.

В министерстве объяснили, что группы протестующих выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. По словам Чемодановой, граждан неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения общественного порядка.

Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.