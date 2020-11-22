Протестующие в Минске отбили задержанного у силовиков

В Минске участники акции протеста отбили одного из задержанных у силовиков. Видео опубликовал Telagram-канал tyt.by.

На кадрах заметно, как группа людей выбегает на проезжую часть дороги, где двое сотрудников правоохранительных органов задерживают лежащего на земле протестующего. Участники протестной акции окружили силовиков и помогли подняться задержанному. Полицейским пришлось отступить.

Ранее сообщалось, что на воскресной акции протеста в Минске задержали свыше 80 человек. Большинство взяли под стражу в Минске, несколько человек — в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства. Перед началом акции протеста в центр Минска стянули военную технику.

Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.