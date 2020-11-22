При разгоне протестующих в Минске применили спецсредства

В Минске в районе Каменной Горки для разгона протестующих применили спецсредства. Об этом сообщает портал TYT.BY и публикует видео на своем YouTube-канале.

На записи, снятой очевидцами, слышны взрывы и видны клубы дыма.

По данным портала, силовики также применяли спецсредства на проспекте Газеты «Правда».

Ранее сообщалось, что в центр города стянули колонну военной техники перед началом очередной акции протеста. На кадрах видно, как по городу едет колонна как минимум из шести бронетранспортеров. Кроме того, сообщалось, что в Минске отмечены проблемы с мобильной связью и закрыто несколько станций метро.

22 ноября оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.