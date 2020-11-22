В центр Минска стянули военную технику

В центр Минска перед началом очередной акции протеста стянули военную технику. Об этом сообщает ТАСС.

Спецтехника, автобусы с силовиками в сопровождение ГАИ отправилась из района Уручье, где базируется войсковая часть внутренних войск МВД Белоруссии, по проспекту Независимости.

22 ноября оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов: «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат». «Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам», — утверждают в МВД Белоруссии.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.