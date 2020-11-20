Лукашенко пообещал удивить белорусов правдой о погибшем протестующем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появляющуюся в СМИ информацию о 31-летнем Романе Бондаренко, погибшем после избиения неизвестными в минском дворе, известном как «площадь перемен». Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

По его словам, «вбросы» делаются специально в преддверии очередного воскресенья, чтобы провести массовые акции протеста. «Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди (...). Идет жуткое давление», — сказал Лукашенко.

Он пообещал, что правоохранительные органы на следующей неделе обнародуют правдивую информацию о трагическом происшествии. «Все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно», — добавил президент.

31-летний Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Он был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД, перенес операцию и находился в коме. Соседи погибшего рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые используются как протестная символика. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали».

В Следственном комитете заявили, что произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». Приехавшие на место милиционеры обнаружили Бондаренко «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.