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Лукашенко заявил о невозможности «приклеить» к нему фашизм

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о лозунгах оппозиции, представители которой приравнивают действующую власть к фашистской. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, — каждый должен найти свою дорогу к храму», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что он не националист, тогда как фашизм, по его мнению, является «высшей формой национализма». «Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», — резюмировал президент.

30 октября Лукашенко заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну. По его словам, вся история Белоруссии была соткана из подобных событий, и даже пожестче. Он вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что тогда «нацмены» стали на сторону «кровавого фашизма», а сегодня «оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость».

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти четырех месяцев: прекращение насилия со стороны силовиков и отставка действующего президента. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних недель в стране он назвал «террористической войной».

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