В Минске простились с умершим после избиения протестующим

В Минске простились с Романом Бондаренко, скончавшимся после избиения неизвестными во дворе, который стал известен как «площадь перемен». Видеозапись опубликовало издание Tut.by в своем Telegram-канале.

В какой-то момент люди, пришедшие к храму Воскресения Христова на улице Гамарника, подняли руки с цветами.

31-летний протестующий Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Он был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД, перенес операцию и находился в коме. Соседи погибшего рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые используются как протестная символика. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали».

В Следственном комитете заявили, что произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». Приехавшие на место милиционеры обнаружили Бондаренко «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.