Лукашенко поручил расследовать гибель задержанного в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование гибели задержанного в Минске Романа Бондаренко. Об этом он заявил в интервью журналистам, передает Tut.by.

Лукашенко сказал, что искренне соболезнует родителям погибшего. По словам президента, он спросил о ходе расследования главу Следственного комитета и предупредил его, что «эта проблема будет раскручиваться».

«А сегодня утром, поскольку все же начали милицию обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: "Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело", или какое там у них расследование», — добавил Лукашенко.

31-летний Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Он был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Соседи погибшего рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали». 13 ноября по всей Белоруссии проходят акции памяти погибшего.