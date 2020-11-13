Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео

В Белоруссии проходят массовые акции в память о погибшем задержанном Романе Бондареко. «Цепь памяти» в Минске попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Tut.by.

На кадрах видно, как люди выстроились вдоль дороги. Некоторые держат бело-красно-белые флаги, другие показывают руками знак «виктория». Проезжающие мимо машины сигналят.

Цепи солидарности выстраиваются в разных частях города, в том числе возле больниц. К месту задержания Бондаренко люди несут цветы и свечи.

В Могилеве стихийный мемориал устроили возле церкви в центре города. Священник сказал, что не возражает и готов провести службу за упокой. Однако акцию разогнал ОМОН. Один из силовиков заявил гражданам, что возле храма запрещены такие мероприятия, и посоветовал поставить свечку.

Акции памяти также проходят в Витебске, Гродно и других городах.

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31-летний Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Он был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД, перенес операцию и находился в коме.

Жители одного из домов рассказали журналистам, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которыми была украшена территория. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали».

Следственный комитет заявил, что произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». Приехавшие на место милиционеры обнаружили Бондаренко «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения».

В Белоруссии три месяца проходят массовые акции протеста из-за президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.