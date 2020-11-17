Лукашенко назвал предполагаемое место начала гражданской войны в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предполагаемое место начала гражданской войны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства высказался о так называемых народных мемориалах, организованных в память о погибших участниках протестных акций. Он заявил, что такого рода места памяти создаются с целью «психологического воздействия на население» для поддержания протестной активности в интересах зарубежных стран. В подобных местах неминуемо происходят конфликты между гражданами, отметил Лукашенко.

«Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные [радикалы], возьмут в руки оружие — чтобы это превратить в место начала гражданской войны», — сказал президент.

Также он отметил, что «Минск в кладбище превращать нельзя», и распорядился ликвидировать подобные мемориалы по всей стране, однако «без всякого варварства», например, перенося иконы и лампады на настоящие кладбища.

Ранее 15 ноября в Минске возле народного мемориала первому погибшему в ходе протестов Александру Тарайковскому состоялась акция протеста, закончившаяся задержаниями.

12 ноября житель Минска Роман Бондаренко умер в больнице, куда был доставлен с многочисленными травмами из Центрального РУВД столицы. По сообщениям местных жителей, мужчину избили накануне вечером неизвестные люди в гражданском, которые снимали красно-белые ленты, украшавшие территорию. Бондаренко вышел к ним поговорить, однако его оттолкнули, и он ударился головой, после чего его «профессионально задержали» и увезли. Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре расследовать гибель Бондаренко.