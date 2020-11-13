Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале объявила о создании Народного трибунала.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — заявила она.

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Оппозиционерка озвучила план «трибунала». Во-первых, нужно нейтрализовать тех, кто мешает праву на протест — «идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой». Для этого надо объединиться и отстаивать своих коллег и соратников на местах.

«Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией», — заверила она.

Во-вторых, нужно собрать доказательства преступлений власти. Для этого была разработана специальная система фиксации, куда каждый белорус может отправить такие материалы. Силовики получат амнистию за содействие в сборе доказательств, пообещала экс-кандидат.

Затем на платформе «Голос» будет запущен процесс Народного обвинения, и «каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых». «Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения», — заявила Тихановская.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, первые акции жестко разгонялись.