На митингах в Белоруссии задержали более тысячи человек

На прошедших 15 ноября в Белоруссии митингах было задержано более тысячи протестующих. По данным правозащитного центра «Весна», общее число задержанных составило 1005 человек. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

Так, большинство задержаний прошли в Минске, однако были зафиксированы также в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии подтвердило использование спецсредств при разгоне протестов в Минске. Очевидцы рассказали об использовании силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат. В районе станции метро «Пушкинская», где происходил сбор сторонников оппозиции, прошли массовые задержания. Против них распылили газ из баллончиков.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По мнению белорусского лидера, за организаций акций стоит Запад.