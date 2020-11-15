Стало известно о пострадавших в ходе акции протеста в Минске

Несколько человек пострадали результате взрыва светошумовой гранаты на акции протеста, которая проходит в Минске в воскресенье, 15 ноября. Об этом стало известно ТАСС.

По данным корреспондента агентства, пострадавшие были замечены возле станции метро «Пушкинская». В частности, на земле сидела женщина, у которой была перевязана нога. Как рассказали очевидцы, она получила травмы в результате попадания осколка светошумовой гранаты.

По данным РИА Новости, близ «Пушкинской» прозвучало несколько взрывов — предположительно светошумовых гранат. Также в этом районе проехала колонна водометов и автозаков.

Ранее сообщалось, что на акции в Минске начались задержания. По последним данным, задержано уже более 30 человек. Также отмечалось, что силовики применили против протестующих слезоточивый газ.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам белорусский лидер не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.