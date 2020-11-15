В Минске начались задержания участников акции оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-западе Минска около десяти участников несанкционированного митинга оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участники акции начали собираться возле так называемого «народного мемориала» первому погибшему в ходе протестов Александру Тарайковскому рядом с метро «Пушкинская». На место прибыли автозаки с силовиками и автобусы с сотрудниками ОМОН. Приехавшие попытались оттеснить людей от мемориала. Через некоторое время начались задержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур в рамках подготовки к воскресным протестам оппозиции начали стягивать к белорусской столице спецтехнику и дополнительные силы из прилегающих районов. Отмечалось, что белорусская оппозиция накануне объявила о планах выйти на несанкционированный митинг в воскресенье, 15 ноября.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам белорусский лидер не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.