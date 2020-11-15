Тихановская призвала Европу к санкциям против поддерживающего Лукашенко бизнеса

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Европейский Союз (ЕС) расширить санкции против властей страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

В ходе визита в Ригу 14 ноября она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Литвы и поддержала идею наложить экономические санкции «на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами».

Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии. Также она призвала ввести ограничения в отношении предприятий, который увольняют бастующих сотрудников.

Отмечается, что Латвия и другие страны Прибалтики введут расширенный список индивидуальных санкций, «который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях».

Ранее Лукашенко пообещал уничтожить всех представителей частного бизнеса, которые до конца текущего года не учредят официальные профсоюзы. Решение связано с тем, что «некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства».

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые протесты против официальных итогов президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, однако его противники уверены, что действующий президент уступил Светлане Тихановской уже в первом туре, а подсчет голосов был полностью фальсифицирован.