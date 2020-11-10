Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса
Основатель Zoom обеднел на миллиарды долларов из-за новостей о вакцине
Купившая Lamborghini Ивлеева заработала больше сотни штрафов за нарушения
Российский военкор объяснил результаты войны в Нагорном Карабахе
Актер российского театра оказался мошенником в бегах
Армянская оппозиция обсудила с начальником Генштаба отставку Пашиняна
Наряд Лободы на обложке Cosmopolitan вызвал споры в сети
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса 
Живущая в Турции россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским
Новости партнеров

Лукашенко пообещал уничтожить частный бизнес

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уничтожить всех представителей частного бизнеса, которые до конца текущего года не учредят официальные профсоюзы. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Михаилом Ордой, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о создании в каждой негосударственной компании структуры, связанной с ФПБ и отвечающей ее критериям. Решение связано с тем, что «некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства».

«Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в последнее время «на официальные профсоюзы осуществляется накат», потому что те «заняли определенную позицию». Однако, пообещал Лукашенко, «власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях».

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые протесты против официальных итогов президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, однако его противники уверены, что действующий президент уступил Светлане Тихановской уже в первом туре, а подсчет голосов был полностью фальсифицирован.

ФПБ является полностью лояльной Лукашенко структурой. Президент принимает участие в ее съездах, в том числе он поздравил Орду с переизбранием главой организации в феврале этого года. Федерация удостоена Почетного государственного знамени Белоруссии. Сам Орда в 2015 году был руководителем инициативной группы Лукашенко по сбору подписей, он же представлял президента на процедуре регистрации кандидатов на выборы 2015 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко: до конца года надо решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях
Лукашенко отказался отдавать Белоруссию «тепленькой»
БелАЭС приостановила работу
Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило тысячу
Другие материалы рубрики
Экономика00:03 5 ноября

Забрать свое

Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
15:25Сегодня

Основатель Zoom обеднел на миллиарды долларов из-за новостей о вакцине

14:23Сегодня

Названа основа энергетической безопасности России

13:59Сегодня

«Газпром» подтвердил предложение Польше платить больше за газ

Экономика11:23Сегодня

Самый лучший день

Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
13:34Сегодня

Объяснена причина «панического настроения» российского бизнеса

11:49Сегодня

Богатейший человек мира потерял миллиарды долларов за один день

11:06Сегодня

Россия подтвердила обсуждение второй АЭС в Белоруссии

Экономика00:01 8 ноября

Пустые кошельки

Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?
09:31Сегодня

Российские власти не увидели проблем в падении рубля

09:09Сегодня

Российский бизнес перестал ждать лучшего

07:14Сегодня

Главу одного из крупнейших поставщиков солнечных батарей задержали

Россия
Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Мошенники начали предлагать россиянам заработать на нефти и газе
«Народ осознал, что чуда не будет»
 
Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Путин выразил надежду на развитие дружеских отношений между Баку и Ереваном
«Эта нация должна постоянно воевать»
Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
Все материалы
Мир
Окружение Трампа разделилось из-за результатов выборов
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах
Россия отказалась вмешиваться в конфликт в Карабахе
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Сбежавший экс-президент Боливии вернулся в страну после победы его сторонника
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Россия подтвердила обсуждение второй АЭС в Белоруссии
Российские власти не увидели проблем в падении рубля
Российский бизнес перестал ждать лучшего
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Главу одного из крупнейших поставщиков солнечных батарей задержали
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле в 22 года
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников призвал «не испытывать терпение» коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Скабеева поддержала Дзюбу и одновременно показала зрителям его интимные фото
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
В Госдуме обсудили запрет шипованных шин
Рассматриваем самые удивительные пожарные машины в мире
Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего
Nissan решил продавать X-Trail с помощью тест-драйва Toyota RAV4
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы
Высоко сижу: самые любимые кроссоверы россиян в 2020 году
Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года
Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов
Все материалы
Дом
Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы