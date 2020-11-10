Лукашенко пообещал уничтожить частный бизнес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уничтожить всех представителей частного бизнеса, которые до конца текущего года не учредят официальные профсоюзы. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Михаилом Ордой, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о создании в каждой негосударственной компании структуры, связанной с ФПБ и отвечающей ее критериям. Решение связано с тем, что «некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства».

«Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в последнее время «на официальные профсоюзы осуществляется накат», потому что те «заняли определенную позицию». Однако, пообещал Лукашенко, «власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях».

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые протесты против официальных итогов президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, однако его противники уверены, что действующий президент уступил Светлане Тихановской уже в первом туре, а подсчет голосов был полностью фальсифицирован.

ФПБ является полностью лояльной Лукашенко структурой. Президент принимает участие в ее съездах, в том числе он поздравил Орду с переизбранием главой организации в феврале этого года. Федерация удостоена Почетного государственного знамени Белоруссии. Сам Орда в 2015 году был руководителем инициативной группы Лукашенко по сбору подписей, он же представлял президента на процедуре регистрации кандидатов на выборы 2015 года.