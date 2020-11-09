Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило тысячу

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали более тысячи человек в ходе протестов в Минске и других городах республики. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

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Согласно последним данным центра задержаны 1043 человека. Подавляющее большинство из них взято под стражу в Минске, несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. По информации Белорусского фонда солидарности спортсменов, Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре Минска. Также задержали Ольгу Хижинкову, обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008». Она была взята под стражу вместе с еще 20 митингующими. Задержанных посадили в автозак и увезли.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.