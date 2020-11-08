На акциях протеста в Минске задержали более 400 человек

Правозащитный центр «Весна» заявил о задержаниях более 400 человек на акциях протеста, которые проходят 8 ноября в Минске. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В настоящий момент в опубликованном центром списке задержанных указаны имена 446 человек. Список продолжает обновляться.

Среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. По информации Белорусского фонда солидарности спортсменов, Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре Минска.

Материалы по теме «Народ не простит нам трусости» Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму Борьба на истощение Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?

Призер Олимпиады-2008 Кравченко стал первым белорусским спортсменом, подписавшим обращение к местным властям с требованием прекратить насилие и провести новые президентские выборы. Вскоре его уволили из сборной Белоруссии по легкой атлетике. Многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу Ганин также высказывался о ситуации в стране.

Ранее 8 ноября стало известно о задержании на акциях протеста в Минске «Мисс Белоруссия-2008» Ольги Хижинковой.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.