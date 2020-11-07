Лукашенко не решился поздравлять белорусов с революцией

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые не решился вспоминать о революции в день 7 ноября, обратил внимание ресурс Thinktanks.by.

Праздник в республике официально носит название День Октябрьской революции, и раньше оно неизменно звучало в поздравлении. Но в 2020 году революция в обращении не упоминается.

Вместо этого Лукашенко поздравил граждан с «Днем Великого Октября». По его словам, с этим днем связано появление страны на карте мира как политического субъекта, а сегодня она защищается от агрессивного внешнего давления. Главными достижениями Белоруссии Лукашенко назвал безопасность, мир и согласие в обществе.

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Изменение риторики произошло на фоне массовых акций протеста, которые идут в республике со дня президентских выборов 9 августа. Сотни тысяч их участников требуют ухода Лукашенко со своего поста, поскольку тот, по их мнению, проиграл Светлане Тихановской. Данные ЦИК республики о более 80 процентов у главы государства они называют фальсификацией.

Из-за опасений беспорядков Лукашенко провел тайную инаугурацию и отказался от митинга в свою поддержку, на который должны подвезти участников со всей страны.

Ранее Лукашенко раскритиковал выборы в США, назвав их позорищем и издевательством над демократией. Он уверен, что проблемы с подсчетом голосов, с которыми столкнулась американская избирательная система из-за голосования по почте, должны были бы стать поводом для реакции международного сообщества, но не станут, потому что все побоятся критиковать Вашингтон.

В России праздник Великой Октябрьской социалистической революции, а позднее День согласия и примирения перестал считаться праздником в 2005 году, сохранив только статус памятной даты. Вместо него 4 ноября стал отмечаться День народного единства. В настоящее время 7 ноября в России празднуют День воинской славы.