Тайную инаугурацию Лукашенко высмеяли в мемах

В соцсетях высмеяли в мемах тайную инаугурацию Александра Лукашенко, признанного ЦИК Белоруссии президентом республики по итогам выборов.

Пользователи Twitter обратили внимание на непубличность церемонии. Одна из пользовательниц отметила, что, согласно законам Белоруссии, присяга президента должна транслироваться по телевидению и радио, однако во время инаугурации по госканалам показывали «дешевые российские телесериалы». «Новое в политике: конспиративная "инаугурация"!» — написала она.

— Чай з варэннем (@belteanews) 23 сентября 2020, 02:35

Сатирический сайт ИА «Панорама» пошутил о том, что Лукашенко, «если потребуется», будет готов провести инаугурацию и в бункере. В одном из мемов место проведения инаугурации сравнили с тайной комнатой из второй книги писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

«Понимаю Лукашенко с его тайной инаугурацией. Я после института стал игнорировать повестки и тайно перешел на профессиональную армию», — написал комик Денис Чужой. Артем Дерягин охарактеризовал инаугурацию через мем про вечеринку наоборот. «Если вечеринка похожа на нечто подобное, то вас на нее не пригласят», — заметил он.

На одном из фото с трансляции проезда кортежа Лукашенко на церемонию на асфальте также обнаружили бело-красно-белый флаг, который стал символом оппозиции. Флаг был государственным в Белоруссии до 1996 года.

Ранее 23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. В Координационном совете (КС) оппозиции прокомментировали инаугурацию, назвав Лукашенко президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства