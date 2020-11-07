Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия запустит военный спутник НАТО
Мэттью Макконахи высказался о пережитом в юности сексуальном насилии
Заражение норок коронавирусом произошло еще в пяти странах
Ученый выявил пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом
Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за свою роль в «Ведьмах»
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
В Грузии введут запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса
Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью
В Москве введут систему чек-инов в управах и префектурах
Новости партнеров

Лукашенко назвал позорищем выборы в США

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем и издевательством над демократией ситуацию с выборами в США, где до сих пор неизвестно, кто победил — Джо Байден или Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста после посещения Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, проблемы подсчета голосов могли бы стать поводом для реакции международного сообщества, но ее не будет. «Я могу сейчас сказать: никак (не отреагируют — прим. «Лента.ру»), побоятся», — подчеркнул он.

Выборы в США завершились 3 ноября, после чего начался подсчет голосов. В первый день казалось, что нынешний глава Белого дома сможет сохранить свой пост, однако затем избирательные комиссии начали учитывать голоса, пришедшие по почте. Из-за эпидемии коронавируса в этом году их было беспрецедентно много.

Проголосовавшие большей частью поддержали Байдена, поэтому к субботе, 7 ноября, эксперты почти не сомневаются в победе кандидата от Демократической партии. Тем не менее Трамп уверен, что почтовое голосование сопровождали массовые фальсификации, и поэтому он намерен через суд добиваться пересчета и перепроверки голосов.

Трамп еще в ходе предвыборной кампании предупреждал о возможности мошенничества с голосованием по почте и после выборов пообещал не допустить учет незаконных бюллетеней.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Его основные соперники не были допущены до голосования — двое попали под уголовное дело, а один вынужден был покинуть страну. Единственным реальным оппонентом действующего президента стала Светлана Тихановская, жена одного из недопущенных кандидатов.

Согласно официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. С того момента, уже почти три месяца, в стране не утихают акции протеста, на которые выходят сотни тысяч человек. Оппозиция уверена, что выборы были тотально сфальсифицированы, и намерена добиваться ухода бессменного президента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко о выборах в США: это позорище, издевательство над демократией
Трамп назвал заявления Байдена о победе неправомерными
Байден заявил об уверенности в победе на выборах
Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии
ОБСЕ порекомендовала Белоруссии отменить победу Лукашенко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
13:55Сегодня

В Грузии введут запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса

13:40Сегодня

На Украине обстреляли здание консульства Азербайджана

13:30Сегодня

В Минске задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков»

Бывший СССР00:0128 октября

Борьба на истощение

Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
11:18Сегодня

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

08:44Сегодня

Азербайджан заявил о вынужденном отступлении армии Армении в Карабахе

04:08Сегодня

Тимошенко рассказала о стратегии властей по уничтожению украинцев

Бывший СССР00:0124 октября

Пан или провал

США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
00:40Сегодня

Украина обвинила Россию в агрессии из-за изменений в указе о жителях Донбасса

22:44 6 ноября

В родном городе Жванецкого объявили траур

20:04 6 ноября

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Стало известно о нежелании Трампа признать поражение на выборах
В Израиле испугались войны с Ираном из-за победы Байдена
Штаб Трампа ответил на прогнозы о победе Байдена
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Штат Джорджия объявил о пересчете голосов
Байден укрепил лидерство на выборах президента США
Подсчет голосов сопровождается скандалами. У Трампа все меньше шансов на победу
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Михаил Горбачев«Приятель прикрывает, а я стреляю»
30 лет назад на Красной площади раздались выстрелы. Советский слесарь пытался убить Горбачева
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Тактаров сравнил Байдена с Трампом и выбрал лучшего президента для России
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Валуев предложил наказать российские клубы рублем за провал в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»
Игрок «Челси» извинился за лайк под постом Нурмагомедова про Макрона
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
«Люди готовы тратить деньги на то, что им нравится»
 
Умер сатирик Михаил Жванецкий
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Volkswagen хотел бы избежать судьбы компании Nokia
Это рекорд: продажи автомобилей в России снова выросли
25 машин-бестселлеров: самые популярные модели октября 2020 года
Chevrolet Tahoe и Suburban увеличили мощность
Сосланы в СССР: 250 раритетных машин в подмосковном поле
Видео: куда попали иномарки, ввезенные в Советский Союз десятилетия назад?
Porsche 911 Turbo S предложили в подарок к самолёту
ГАЗель City: чем удивит новое поколение маршруток марки ГАЗ?
Оцениваем, какими маршрутные автобусы были 25 лет назад и какими стали сейчас
Раскрыта рублевая цена самого мощного Mercedes-AMG GT
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы