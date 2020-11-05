ОБСЕ порекомендовала Белоруссии отменить победу Лукашенко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) порекомендовала властям Белоруссии отменить результаты выборов президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко, поскольку голосование проводилось с нарушениями. Об этом со ссылкой на документ ОБСЕ сообщает ТАСС.

Белорусскому правительству предлагается провести новые, настоящие президентские выборы с соблюдением международных стандартов — допустить как собственных, так и иностранных наблюдателей.

По данным организации, есть «неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты».

Новых выборов требуют и протестующие: акции протеста не прекращаются в стране уже почти четыре месяца. Демонстранты также требуют отставки президента и прекращения политического насилия. Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к несогласным.