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ОБСЕ порекомендовала Белоруссии отменить победу Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Сергей Гриц / Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) порекомендовала властям Белоруссии отменить результаты выборов президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко, поскольку голосование проводилось с нарушениями. Об этом со ссылкой на документ ОБСЕ сообщает ТАСС.

Белорусскому правительству предлагается провести новые, настоящие президентские выборы с соблюдением международных стандартов — допустить как собственных, так и иностранных наблюдателей.

По данным организации, есть «неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты».

Новых выборов требуют и протестующие: акции протеста не прекращаются в стране уже почти четыре месяца. Демонстранты также требуют отставки президента и прекращения политического насилия. Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к несогласным.

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