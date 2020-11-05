В Белоруссии протестующих назвали экстремистами и сравнили с бандитами

Действия участников протестов представляют для Белоруссии более серьезную опасность, чем действия «представителей классического криминалитета». Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков, передает ТАСС.

«Казалось бы, парадокс, но даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске», — сравнил он.

По словам Карпенкова, бандиты даже не высказываются по поводу ситуации с протестами. «Даже не комментируют. Власть не критикуют. Потому что общаются с "коллегами" в России и других странах, знают жизнь не понаслышке, знают, насколько она непроста и сурова», — сказал глава управления МВД Белоруссии. Он добавил, что представители «классического криминалитета» сейчас не просто держат нейтралитет, а ведут более законопослушный образ жизни на фоне «экстремистов из оппозиции».

Карпенков считает, что «уровень преступности в стране упал». «А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент (...). Бандиты понимают, что милиция добивается соблюдения закона и порядка, и относятся к этому, в принципе, с уважением (...). Происходящее сейчас на улицах они не поддерживают, как и малолеток с флагами коллаборационистов, недовольных коммерсантов, для которых государством созданы все условия, "толерантных" хипстеров, ходящих на митинги рядом с розовыми и голубыми флагами», — резюмировал он.

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии наблюдается с 26 октября, после того как лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования у протестующих не меняются на протяжении почти трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к несогласным.