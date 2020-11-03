Координационный совет Белоруссии опубликовал проект поправок в конституцию

Координационный совет белорусской оппозиции опубликовал документ, в котором якобы излагаются основные предложения по изменению конституции страны. В пресс-службе уточнили, что проект поправок передали источники совета.

Представители совета акцентировали внимание на том, что оказавшийся в их распоряжении проект конституции «противоречит интересам белорусов и нормам международного права». Чтобы это доказать, они обратились к юристам и попросили их прокомментировать предлагаемые изменения.

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Как уточняется, документ включает в себя лишь 14 из 146 статей действующего основного закона страны. В трех столбцах указывается действующая статья, предлагаемая редакция, а также причина изменения. Так, статью 5 о политических партиях и общественных объединениях якобы предлагается дополнить пунктом о том, что в стране запрещается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными гражданами и юридическими лицами, государствами и международными организациями.

Среди перечисленных статей упоминается и 41-я, касающаяся забастовок. Нынешняя версия статьи гарантирует защиту экономических и социальных интересов граждан, в том числе право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров и забастовку. В проекте поправок предлагается добавить уточнение о том, что порядок осуществления и ограничения права на забастовку устанавливается законом. «Перенос данной позиции в конституцию означает, что право на забастовку однозначно исключается из возможных методов выражения политической позиции», — отметили юристы совета.

В совете подчеркнули, что никакое обсуждение основного закона страны невозможно без выполнения трех основных требований белорусского народа. В число таких требований совет включил прекращение преследования граждан и возбуждения уголовных дел по фактам насилия, освобождение всех политических заключенных, отмену «неправомерных постановлений» и выплаты компенсаций всем пострадавшим, а также проведение новых выборов в соответствии с международными стандартами.

27 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос новой конституции страны, планируется провести в начале следующего года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны. В России выразили поддержку инициативе Минска по проведению конституционной реформы.

В августе белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после появления новой конституции страны. Он также подчеркнул, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.