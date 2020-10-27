Названы сроки проведения Всебелорусского собрания по новой конституции

Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос новой конституции страны, планируется провести в начале следующего года. Сроки назвал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает БЕЛТА.

«Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале», — сказал он.

Пока оргкомитет собрания еще не сформирован, но это произойдет в ближайшее время. Соответственно, вопросы даты, формата и тематики, которые определяет комитет, пока не решаются. Однако уже известно, что власти планируют разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

О том, что шестое Всебелорусское народное собрание будет посвящено конституционной реформе, Лукашенко заявил еще в начале октября. Он поручил депутатам в регионах собирать предложения «от народа» и вынести их на всеобщее рассмотрение и утверждение в рамках собрания.

В августе Лукашенко объявил, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после появления новой конституции страны. Он также подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе. В связи с этим оппозиция неоднократно обвиняла президента в том, что он лишь манипулирует этой темой, но не собирается заниматься реальными реформами.

Всебелорусское народное собрание — это форум представителей всех регионов страны и ключевых социально-экономических сфер жизни Белоруссии, посвященный проведению масштабных реформ. Делегатами на нем становятся представители всех ветвей власти, важнейших сфер производства и бизнеса, науки и образования, здравоохранения и культуры, а также общественники. В современной истории Собрание уже проводилось пять раз: в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 годах.