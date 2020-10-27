Россия поддержала конституционную реформу в Белоруссии

Россия выразила поддержку инициативе Белоруссии по проведению конституционной реформы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.

Представители стран обсудили текущую обстановку в Республике. «С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос новой конституции страны, планируется провести в начале следующего года. Власти планируют разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В августе глава государства Александр Лукашенко отмечал, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после появления новой конституции страны. Он также подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии третий месяц продолжатся протесты. Они начались после президентских выборов, на которых, по официальным данным, одержал победу Лукашенко. Митингующие не согласны с результатами голосования и требуют новых выборов.