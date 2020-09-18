Лавров рассказал о роли «русофобского меньшинства» в отношениях Евросоюза и России

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал отношения Евросоюза и России после произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его мнению, западные страны не интересует расследование ситуации с россиянином, поскольку Москве не оказывают содействия. Напротив, российскую сторону просто хотят наказывать, считает министр, причем не только за ситуацию с Навальным, но и за кризис в Белоруссии.

Лавров отметил, что сейчас все подчинено тому, чтобы подорвать отношения между Россией и Евросоюзом, и некоторые члены объединения это понимают, однако ничего не предпринимают. «У них продолжает действовать принцип консенсуса, так называемая солидарность», — подчеркнул он. Дипломат также указал на роль «русофобского агрессивного меньшинства» в Европе: по его мнению, такие страны ЕС злоупотребляют подобным консенсусом.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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